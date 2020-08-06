湯文亮：TikTok之後 什麼人會在美國投資？

明明唔啱都話啱 反而畀美國人睇唔起

不過話說回頭，香港人的政治智慧的確不高，林鄭話冇資產在美國，亦不嚮往美國，所以不怕制裁，如果畀我講，我會話我有資產在美國，亦非常嚮往美國，但亦要實話實說，就算制裁都冇辦法。

TikTok事件令全世界，包括美國在內的人都認識到美國真面目，在強權之下，美國絕對可以完勝，如果TikTok投降，美國庫房有大筆收入，但以後就很難有人願意在美國投資，或者一些沒有足夠實力，俗稱「空心老倌」的人才會在美國投資，而且有什麼風吹草動，隨時可以起身走人，美國以後就會變成一個搵快錢的地方，是好是壞，大家應該很清楚。

特朗普完美演繹贏即是輸

今次特朗普贏了TikTok，結果輸畀全世界，而且可能連總統寶座也輸掉，因為美國年輕人不滿特朗普封殺TikTok，就算不支持拜登都唔會投畀特朗普，最多就唔去投票，特朗普今次對贏即是輸作出完美演繹。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]