經濟
湯文亮 敢說反話

投資策略

湯文亮：TikTok之後 什麼人會在美國投資？

【明報專訊】有老友話睇到我近兩日寫關於TikTok文章後替我擔心，話我竟然叫TikTok退出美國，希望我冇資產在美國，否則隨時會被美國凍結。我話有多少，但我沒有擔心，如果連我的資產都凍結，美國已經是極權國家，據我認識的美國並不是，而且美國人崇尚言論自由，如果我的文章阿諛奉承，明明唔啱都話啱，美國人反而睇我唔起。

明明唔啱都話啱 反而畀美國人睇唔起

不過話說回頭，香港人的政治智慧的確不高，林鄭話冇資產在美國，亦不嚮往美國，所以不怕制裁，如果畀我講，我會話我有資產在美國，亦非常嚮往美國，但亦要實話實說，就算制裁都冇辦法。

TikTok事件令全世界，包括美國在內的人都認識到美國真面目，在強權之下，美國絕對可以完勝，如果TikTok投降，美國庫房有大筆收入，但以後就很難有人願意在美國投資，或者一些沒有足夠實力，俗稱「空心老倌」的人才會在美國投資，而且有什麼風吹草動，隨時可以起身走人，美國以後就會變成一個搵快錢的地方，是好是壞，大家應該很清楚。

特朗普完美演繹贏即是輸

今次特朗普贏了TikTok，結果輸畀全世界，而且可能連總統寶座也輸掉，因為美國年輕人不滿特朗普封殺TikTok，就算不支持拜登都唔會投畀特朗普，最多就唔去投票，特朗普今次對贏即是輸作出完美演繹。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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