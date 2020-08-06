劉思明：比亞迪整固小注 洛鉬率先開車

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率61比39，升逾3%佔上升股份兩成半，跌逾3%佔不足半成；陽燭對陰燭為57比43，雖然大巿升勢不全面，但過去7日有6日上升比例高於一半，呈現向好趨勢，而升逾3%佔比連續3日達兩成半，保持偏強勁買盤動力。

環保及新能源升3%表現最強

本報數據庫追蹤的30個行業，有超過七成上升，環保及新能源升3%表現最強，其次食物飲品、家品及零售、醫藥保健升逾2%，汽車及相關、金屬及礦石升近2%。

當中，新能源焦點近期轉向風電股，龍源（0916）、大唐新能源（1798）、新天綠色（0956）昨升約7%以上，相反早前熱炒新能源車的比亞迪股份（1211），調整後至今依然不振，話雖如此，向好趨勢又未被破壞，現處整固階段，可以小注吸納博炒風重臨。

比亞迪博炒風重臨

走勢上，比亞迪6月飈升近四成後，7月曾再漲逾五成，高見90元急轉直下，跌至68.35元才見支持回升，並在高位營造三角形整固形態，後市只要可以守住三角形底部約73元，仍有望再挑戰高位。

至於電動車電池原料鈷的生產商洛鉬（3993），股價率先完成調整展開升浪，昨天升穿7月高位3.46元創5個多月新高。受到疫情及管控措施影響，內地鈷原料進口受限，供應持續緊張利好鈷價表現。洛鉬短線有望回補2月下跌裂口上試3.8元，止蝕位放在3.4元。

洛鉬有望上試3.8元 3.4元止蝕

至於另一新能源概念股贛鋒鋰業（1772），公司擁有鋰電池完整生產鏈，業務涵蓋至上游鋰資源提取至下游鋰電池生產回收，同樣可以留意。不過，贛鋒的股價走勢近半年來與比亞迪股份幾乎同步，因此二選其一便可。

[劉思明 數據尋寶]