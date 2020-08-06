李曉佳：TikTok遭封殺 勁敵騰訊阿里笑不出

張一鳴馬化騰或成難兄難弟

一手創造抖音的字節跳動創辦人兼行政總裁張一鳴，與騰訊主席馬化騰在2018年曾掀起網上罵戰，當年騰訊的自家短片平台微視與抖音爭奪市場，張一鳴於微博直指「微信的封殺及微視的抄襲，均無法擋住抖音的步伐」，馬化騰立刻回覆指張的說話「可以理解為誹謗」，口水戰甚至進一步升級至兩間公司訴訟。

後來，騰訊加大投資在另一短片平台快手，形成抖音與快手之爭。然而論海外佈局，2017年抖音已推出海外版本，快手卻在今年6月才推出Zynn。

從商業角度看，TikTok事件為Zynn提供了搶佔市場的良機，但實際上曾經跟張一鳴唇槍舌劍的馬化騰，很有可能會與這位好對手成為一對難兄難弟。

一方面，Zynn與TikTok性質相近，又是中資背景，而且Zynn在Google Play及iTune上架後不久，便被指盜竊影片而下架，此外其為爭取市場而向註冊新用戶支付報酬的措施也為人詬病，雖然上月Zynn已重新上架及取消金錢獎賞，但這兩件事難免予人侵犯知識產權及不當獲取美國用戶資料的口實。

WeChat勢成下一打壓目標

再者，TikTok被封殺不會是孤例，美國國務卿蓬佩奧早前已聲言下一目標會是WeChat（微信海外版），一旦屬實，對馬化騰而言可能比封殺Zynn更傷。

顯而易見，繼華為之後，美國第二輪科技戰矛頭已經指向中國科網企業，而這支矛頭會否指得更深更遠仍是未知數。以騰訊的遊戲業務為例，過去幾年分別收購美國遊戲開發商Riot Games、持股Epic Games近50%、入股遊戲界龍頭暴雪（Blizzard）5%股份。然而，2018年Epic曾被指控收集用戶個人資料；去年10月，香港電競選手因高呼反修例口號被暴雪禁賽，兩件事都被坊間形容為美國公司向騰訊低頭，這有可能會成為日後美國政府制裁的「導火線」。

螞蟻購美企遇阻有前科

阿里巴巴（9988）方面，姑勿論其收購或入股了多少美國電子商務、軟件科技公司，兩年前螞蟻金服收購美國電匯公司速匯金，就曾被美國以「國家安全」為由阻止，完全有「先例」可尋。

事實上，騰訊及阿里過去多年憑藉收購與入股充實其海外版圖，如果美國借TikTok事件進一步封殺中國科網龍頭，恐怕到時會有愈來愈多人會跟張一鳴坐上同一條船了。

[李曉佳 財經澡堂]