劉思明：宅經濟消費熱 日清伺機吸

財新7月份中國服務業PMI，由6月份的逾10年高位回落，但連續3個月處在擴張區域；最近公布的7月中國快遞物流指數按月回升0.1個百分點至107.2%，連同早前公布的財新7月份製造業PMI升至52.8，均顯示經濟活動持續恢復，利好投資氣氛。

滬深300小回守4700點轉穩，創業板指數守住2800點回升，高位整固後仍有機會向上突破開展升浪。

港股炒風相當熾熱，科網、新經濟固然市場焦點，憧憬染藍阿里巴巴（9988）、美團（3690）日前大漲後昨天表現不算突出，但有其他股份接力，微盟（2013）升一成，比亞迪電子（0285）升8%創新高，中芯（0981）升半成。生物科技、醫藥醫療、新能源亦受追捧。港交所（0388）創新高，資金對後市投下信心一票。

內地經濟活動持續恢復，消費股有回暖迹象，海底撈（6862）、頤海（1579）、安踏（2020）、李寧（2331）等升3%、4%，特別前兩者，重返上市高位。

康師傅統一同受惠宅經濟

不過，昨天最搶鏡要算日清食品，其母公司日本日清公布第二季業績披露，中國業務分部收入按年急升超過九成，疫情下出現宅經濟，令優質即食麵需求上升，促進銷售增長，同時亦令相關的成本下降。日清食品亦預告上半年純利增長三成，刺激股價急升一成見新高。

內地兩大即食麵龍頭康師傅（0322）、統一（0220）的業績料同樣可以受惠宅經濟帶來需求，近月該兩股的股價與日清食品亦步亦趨，統一的走勢甚至更穩健。不過，康師傅、統一的即食麵業務只佔一部分，其他業務未必太受惠到疫情，因此，上半年業績或有驚喜，但不及日清的亮麗。然而，日清估值不平，反映較快速增長動力，可伺機吸納，短線入市可將止蝕位放在7.5元。

若然博業務復蘇可以吼周黑鴨。周黑鴨早前預告上半年收益按年減少約45%，並錄得虧損介於4200萬至5000萬元人民幣。

周黑鴨可候6.5元附近吸納

據中金研調，受到疫情及出外活動受限的影響，周黑鴨位於交通樞紐門店復蘇較為緩慢，只是恢復至三成左右，但非交通樞紐店已恢復至七八成，預計通過線上銷售抵消門店影響，以及租金減免及靈活調配銷售人員等節省成本，下半年可以收復失地。公司已啟動單店特許經營模式，加上利用自身品牌擴闊產品，將可為中期擴張帶來動力。

股價方面，周黑鴨上月底低位大幅反彈至6.5元回順，昨天再度發力並升破6.5元，呈拾級向上走勢，惟7元高位阻力不輕，可候6.5元附近吸納，倘低收6.2元先行離場。

劉思明

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