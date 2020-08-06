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維珍航空美資產申請破產保護

【明報專訊】英國的維珍航空（Virgin Atlantic Airways）為美國資產申請破產保護，避免重組期間資產被債權人凍結。這是該集團繼維珍澳洲航空（Virgin Australia）在4月進入自願接管程序（相當於破產保護）以來，再有業務進入破產保護。該航空公司未獲英國政府出手援助，遂於上月在英國法院協助下，尋求一項價值12億鎊（約122億港元）的私人救助計劃，惟相關協議尚未敲定。它曾向倫敦的法院稱，倘私人救助計劃未獲批准，或將在9月耗盡現金。

尋122億救助 未達成協議

維珍航空原本主要經營長途國際航線。受疫情影響，該航空公司上季暫停客運航班，但上月起恢復部分航線。不過為節省成本，維珍航空早在5月已宣布終止在倫敦蓋特威克機場的運作，將旗下波音747-400機隊退役，並裁員逾3500人。

至於已被美國私募基金貝恩資本（Bain Capital）購入的維珍澳洲航空宣布，由於航空需求大減，計劃裁減3000職位，相當員工總數三分之一。

維珍澳洲航空將終止其廉航澳洲虎航（Tigerair Australia）的營運，並暫停長遊國際航班，僅維持澳洲本土及短途航線。

維珍澳洲航空的行政總裁Paul Scurrah稱，受疫情影響，澳洲的機場旅客人數不到去年的3%，即使是本土及國際短程航線也可能需要至少3年才能恢復至疫情前的水平。

（綜合報道）

[國際金融]

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