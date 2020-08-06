小非農新職遠遜預期 憧憬新措施 道指早段揚

6月出口額增9.4％ 28年最勁

ADP表示，7月服務業增聘16.6萬人，而製造業僅增聘1000人。5至7月的ADP私人市場職位合共增加逾780萬個，但遠未能彌補3至4月所損失的1970萬個職位。ADP研究所負責人Ahu Yildirmaz稱，最新數字反映不同行業、不同規模的企業，面對經濟放緩的影響。德銀證券的分析認為，近期多項數據反映美國就業市場的復蘇可能放緩。

不過美國6月的貿易數據理想。美國商務部公布，6月出口額按月增長9.4％至1583億美元，創1992年以來最大增幅。與此同時，進口額按月增4.7％至2089億美元，增幅也是2015年3月以來最高。進、出口增長，反映工廠復工後，汽車及零件的出貨量增加。

美國6月的商品和服務貿易逆差，收窄至507億美元，是2月以來首次收窄。對華商品貿易逆差，亦收窄至267億美元，原因是進口額的降幅擴大。

Beyond Meat股價早段跌7%

雖然美國疫情期間餐廳暫停營業，但消費者囤積食物，令「人造肉第一股」Beyond Meat從中受惠。在截至6月底的第二財季，這家人造「植物肉」製造商的收入，按年增長69%至1.1億美元，高於分析師平均預期的9920萬美元，不過由於經營成本增加，其股價早段大跌7%。

Beyond Meat上季來自美國雜貨店的銷售額按年增長近兩倍至9000萬美元，儘管向餐廳供貨的收入按年跌61%至650萬美元。該公司上季重新包裝產品，以應對零售銷售的需求增加。

不過相關改動令上季銷貨成本（cost of goods sold）按年增八成至7970萬美元，虧損增至1020萬美元，去年同期虧損為940萬美元。

（綜合報道）

[國際金融]