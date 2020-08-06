受惠疫情 迪士尼頻道用戶破億 Disney+佔6050萬戶 增速遠超Netflix

去年11月才推出的Disney+，原定目標是在2024年吸引到6000萬至9000萬收費訂戶，現提早達標，迪士尼股價早段飈升逾一成。美國總統特朗普昨向霍士新聞台重申，若國會未能就暫停徵收薪俸稅達成協議，他可能自行以行政命令暫停徵收。道指午夜前升逾300點，納指創新高。

股價昨早段升一成

以串流服務為主的直接服務消費者及國際業務，是迪士尼上季唯一錄得收入增長的業務，相關業務收入按年增2%至39.7億美元。迪士尼表示，Disney+的美國付費訂戶，9月起可額外支付29.99美元，收看真人版電影《花木蘭》（相關新聞刊C3版）。加拿大、澳洲、新西蘭及西歐訂戶也可付費收看，但在影院已恢復營業的市場，此片仍將在影院上映。迪士尼行政總裁查佩克（Bob Chapek）稱，希望在串流平台發布此片有助於吸引訂戶，但形容此為特殊安排，暗示不打算讓串流平台成為迪士尼大片的首要上映渠道。

用戶量比原定提早4年達標

疫情之下，主題樂園業務所受的衝擊最為嚴重。美國本土的主題公園、度假村、郵輪，以及巴黎迪士尼樂園在整個財季關閉。上海迪士尼渡假區及香港迪士尼樂園則能在上季部分時間營運。迪士尼估計，疫情對主題樂園業務造成35億美元的負面影響，以至上季該業務錄得19.6億美元虧損。上月佛州奧蘭多的迪士尼世界重新開放，但由於當地疫情嚴重，迪士尼形容，該樂園開放後的表現令人失望。

主題樂園關閉 蝕19.6億美元

在截至6月底的第三財季，迪士尼收入按年大減42%至118億美元，淨虧損47.2億美元，為2001年以來首次錄得單季虧損。虧損主要來自早前收購21世紀霍士相關的費用，包括遣散費、合約終止成本及整合費用。不過經調整後，每股盈利8美仙，遠勝於分析師預期的每股虧損64美仙。

此外，facebook（fb）旗下的社交軟件Instagram，昨加入了新的短片功能Reels，被指類似其競爭對手——抖音的國際版TikTok。新功能可讓用戶錄製15秒短片，並提供影片編輯及音效等工具。fb稱，新功能是Instagram未來的重要部分，用戶「告訴我們想製作及觀看簡短的剪輯視頻」。fb股價早段微升。

（綜合報道）

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