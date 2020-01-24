彭博：新地郭氏家族財富一年縮624億

新地指對一國兩制充滿信心

新地回覆彭博查詢時稱，「對一國兩制原則充滿信心，集團今後將繼續強力聚焦香港」。新地昨收報96.35元，微升0.16%，曾高見97.3元，但股價自年初至今已跌逾兩成，目前市值約2792億元。彭博指出，新地股價或反映投資者愈來愈擔心，隨着中國以前所未有的方式收緊對香港控制，香港作為金融中心的最好時代已經一去不返 。

新地近年積極向中國發展，去年8月任命華潤置地（1109）前主席兼黨委書記吳向東為獨董，是首位來自內地的董事會成員；並斥巨資在上海徐家匯建設集團史上最大商業項目之一，以及去年伙平安集團以132億元奪杭州地皮等。

仍將重心放在香港

新地通過電郵回覆彭博表示，仍將把重心放在香港，並在支持香港作為金融中心的地位方面發揮關鍵作用，「由於對一國兩制原則充滿信心，集團今後將繼續強力聚焦香港」，集團有80%的資產位於香港，其餘在內地。