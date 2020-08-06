日清盈喜大摩唱好 股價勁升一成

大摩料全年可多賺79%

日清曾高見8.24元，收市報8.08元，升11.6%，創上市新高，同時是上市以來最大單日升幅。

大摩指出，上半年三成的純利升幅，超過該行預計的18%，預計日清全年可多賺79%，而公司將是內地即食麵長期高端化的受惠者，因此看好其利潤擴張的潛力，預期其銷量於疫情間會在香港持續上升，並會在內地推出新產品。該行給予其8.6元目標價。

永安國際料上半年蝕3.4億

另一邊廂，全球爆發疫情，為零售、餐飲業帶來影響，主要經營百貨及物業投資的永安國際（0289）稱，截至6月底止，預料中期虧損約3.38億元，其中百貨業務錄400萬元虧損，投資物業未實現估值淨損失約4.28億元，如不計算上述損失及有關遞延稅項，今年上半年基本純利預期按年減71%。拉麵連鎖店味千中國（0538）亦發盈警，預計上半年虧損約1億至2億元人民幣。集團指疫情令中期收入下跌約45%；中期虧損包括非現金減值項目，某些使用權資產、投資物業及金融資產的價值比其帳面值為低，存有減值需要。