經濟

疫情重創 大酒店半年蝕12億 香港半島平均房租跌穿3000元 按季跌36%

【明報專訊】新冠肺炎疫情重創全球酒店業，經營香港半島酒店的大酒店（0045）上半年盈轉虧蝕11.97億元，去年同期為盈利2.54億元；旗下全球多間酒店收入按年跌至少五成以上，其中香港半島酒店上半年收入2.82億元，按年減少54%，第二季平均房租為2804元，是集團自2011年公布季度數據以來最差。

明報記者 陳子凌

大酒店全日收報6.35元，升0.47%。集團指出，受疫情重大影響，業務表現及現金流面臨前所未見壓力，考慮到目前艱難環境及業績，為審慎起見決定不派中期息。

集團指截至6月底的淨對外債務與資產總值比率為16%，可動用資金約75億元，在實施成本控制及削減措施下，現時每月總經營成本相比去年減少約34%，因此預料財務資源可應付未來18個月資金需求。

料資源可應付未來18月使用

集團上半年度收入13.34億元，按年減少52.2%，酒店、商用物業、會所與服務三大業務收入均跌，其中酒店收入按年減少60%至8.34億元，佔集團酒店收入33%的香港半島酒店，上半年收入按年跌54%至2.82億元，出租率急跌52個百分點，平均房租亦跌36%，平均可出租客房收入更插水87%。

大酒店上半年利息、稅項、折舊及攤銷前虧損（LBITDA）約9500萬元，去年同期為錄得6.1億元盈利。集團表示，除非目前經營環境出現重大改變，否則預期今年內將持續錄得虧損。

按季度看，香港半島第二季平均房租從第一季的4395元跌至第二季的2804元，跌幅36.2%，是集團自2011年公布季度數據以來最差，亦是首次季度平均房租低於3000元；平均可出租客房收入第二季亦跌至352元，按季跌42.9%。

纜車收入減74%至1200萬

集團本港其他業務亦差，山頂凌霄閣上半年收入少62%至3500萬元；山頂纜車整體收入亦減少74%至1200萬元。不過山頂纜車花園道總站的商業項目聖約翰大廈於上半年全數租出，新租約帶動收入增長1%至2800萬元。

淺水灣住宅收入及出租率穩定

淺水灣住宅物業項目雖然住宅收入及出租率維持穩定，但限聚令導致不少婚禮取消或推遲，令餐飲及宴會收入下降，上半年項目整體收入3.11億元，按年跌6%。

另外，由於零售轉弱及香港機場半島精品店暫時關閉，半島商品收入按年下降58%至1300萬元。

相關字詞﹕盈轉虧 半島酒店 大酒店

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