經濟

利福洽長實尖沙嘴店減租 券商：空間不大

【明報專訊】經營崇光百貨（SOGO）的利福國際（1212）今年上半年由盈轉虧，有券商指出，管理層透露7月銷售受新冠肺炎影響，表現按月下跌。同時集團於2014年與長實（1113）簽訂位於喜來登酒店的尖沙嘴SOGO店10年租約，將於2023年7月到期，據報月租1500萬元，花旗指管理層正與業主傾談減租，但相信空間不大。

花旗指尖沙嘴SOGO依靠內地旅客，銷售跌幅大於銅鑼灣店，管理層料下半年不確定性持續，正與業主商討減租，但相信減幅空間不大。受疫情影響銷售及平均特許專櫃扣率下跌，調低利福今年核心利潤預測36％，目標價調低至7.42元。

Jefferies：相信尖沙嘴店仍有盈利

券商Jefferies引述管理層稱，當消費者外出時加強防疫措施，相信本地消費在下半年慢慢復蘇，不考慮暫時關閉尖沙嘴店，相信該店上半年仍有盈利。另下半年感謝周將由10月21日起，舉行一連40日活動，去年同期只有17日。該行預計，利福續租佣金比率維持穩定，但將調整最低營業額要求，給予目標價8.3元。

大和表示，7月爆發第三波疫情後，本地消費意欲大受影響，管理層料情况持續至下半年，而今次爆發亦令隨時重新通關的希望大減。計及同店銷售緩慢復蘇等影響，該行調低利福今年至2022年的收入及核心盈利預測，目標價7.6元。

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