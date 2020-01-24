經濟

港交所再破頂 券商料最牛見526元

【明報專訊】憧憬螞蟻集團IPO消息，港交所（0388）昨升逾2%再破頂，收報386元；全日高見387.6元，差0.4元就達行政總裁李小加的目標價388元。券商Jefferies報告稱，現時港交所目標價360.28元，評級「持有」，最牛料見526.2元。

該行報告指出，香港新股市場集資額冠絕全球，加上中國經濟好轉及與美國緊張局勢，或吸引中資公司從美國轉投香港，使香港本地市場受惠於此。同時，由於美國參議院已通過一項將外國公司除牌的法案，加上港交所2018年更改《上市規則》，允許中國新經濟獨角獸上市，料港交所或能受惠中美緊張關係，使正在計劃上市的中資公司，從美股轉到香港市場，帶動投資氣氛，將推動港交所股價上漲。

特朗普：港不再是成功交易所

昨晚美國總統特朗普則唱反調，他接受霍士新聞訪問時表示，美國終止香港特別待遇地位後，香港不會再是成功的交易所，資金會流向美國，紐交所及納斯達克會「搶掉大型生意」。

恒指昨日高開突破兩萬五，收報25,102點，升155點或0.62%，主板成交1228億元。恒生科技指數再升1.49%破頂，報7547點。

內地推稅務優惠 半導體股炒上

國務院前晚發布集成電路稅務優惠措施，將可獲得5至10年免稅優惠，半導體企業炒上，中芯（0981）升4.92%，收報32元。第一上海首席分析師葉尚志表示，投資者尋找主題炒作，昨日有國策利好消息，半導體股因而炒上。他認為港股過去3周曾調整逾2000點，現時外圍投資氣氛向好，大市已穩定，大市要再上推則視乎重磅股，特別是下周騰訊（0700）業績。

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