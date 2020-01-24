經濟

金價見2044美元 美匯失守93 黃金ETF齊創新高 分析：大戶料減倉

【明報專訊】憧憬環球央行持續放水，美國10年期債息逼近3月低位，美匯指數積弱，加上擔心地緣政治緊張升溫，帶動金價周二晚升穿每盎司2000美元，昨日續創歷史新高，下午歐洲開市後最高見2048美元，截至晚上10時報2044美元，升逾1%。分析認為現時金價已嚴重超買，有大戶已經減倉獲利，隨時會高位回調，但在美元積弱下，金額中線走勢仍然向好。

明報記者 歐陽偉昉

為挽救受新冠肺炎打擊的經濟，美國聯儲局在3月將利率急降至零息水平，資金氾濫加上債息下跌，金價自3月時的每盎司1400美元累升四成，單是近3周已累升逾200美元。在港上市的黃金ETF及金礦股亦跟隨炒上，南方東英兩倍黃金ETF（7299）昨大升5.5%，SPDR金ETF（2840）升2.9%，價值黃金ETF（3081）升2.7%。

滬黃金交易所籲理性投資

資深外匯及商品獨立分析師盧楚仁表示，雖然金價未見有特定阻力，但7天相對強弱指數（RSI）升至92，14天RSI高達88的嚴重超買水平，隨時會出現調整，例如若中美緊張關係緩和，市場便有理由借勢調整。

盧楚仁認為，投資者可以用ETF在短線博取數十美元的升幅，但不是中長線持有的位置，短線若回調至1980美元，或未破頂前的高位1920美元會較吸引。美國國會正準備推出新一輪刺激經濟方案，DailyFx策略師Margaret Yang認為，在低利率及財政加貨幣政策刺激下，黃金中長期仍然看好。

上海黃金交易所昨日發出通知向市場降溫，指出近期金銀價格波動較大，市場風險明顯加劇，提示投資者做好風險防範，合理控制倉位，理性投資。交易所將視市場情况，採取適當風控措施。

分析：避險需求減 美元易跌難升

美匯指數繼續受壓，昨日跌穿93水平，續見逾兩年新低，較3月高位累跌一成。截至晚上10時，美匯指數報92.62，跌0.8%。摩根資產管理亞洲首席市場策略師許長泰指出，以美國面對龐大貿易逆差和巨額赤字，過往美元估值相當高，近期新冠肺炎削弱美國經濟，美息下跌與其他貨幣趨向零息，投資者風險偏好上升，減低美元避險需要。因為未來難見聯儲局比其他央行可更快完結寬鬆貨幣政策，預期美元仍然易跌難升。

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