疫情再爆發 港視7月交易額6.2億新高

統計今年首7個月，港視訂單交易額已超越去年全年水平。香港電視昨日升6.2%，收報7.56元，曾高見7.6元。

除每月總交易額外，平均每日訂單及每張訂單金額都再創歷史新高，其中7月份平均每日訂單數量達3.63萬宗，按月及按年升21.8%及1.6倍；7月份平均訂單值為552元，按月及按年分別升14.3%及6.2%。至於平均每日訂單總商品交易額，7月份錄得2000萬元，按月及按年分別升38.9%及1.7倍，同樣是歷來新高。截至上月底，曾於HKTVmall購物的獨立客戶數目則升至41.5萬戶。

首7月交易額超去年全年水平

計及7月份表現，港視在今年首7個月已累計錄得約33.66億元訂單交易額，超過去年全年27.8億元水平。集團在去年底曾預期今年交易額目標為34億元，但在今年初已指出可以向上修訂。

此外，年初至今集團每月訂單平均維持約3萬張以上水平，行政總裁王維基今年3月就曾重申，只要平台每日平均訂單達2.5萬張以上，EBITDA（扣除利息、稅、折舊及攤銷前溢利）就可扭虧為盈。