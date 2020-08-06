香港電訊少賺12% 仍增派息

5G覆蓋率冀第三季增至90%

集團董事總經理許漢卿昨表示，截至今年7月底的最新數據，5G用戶已接近10萬，期望能盡快於第三季末將5G覆蓋率提升至90%，以便在5G手機普及時，進一步加快5G上客速度。

集團上半年總收益按年減3%至146.06億元，當中本地電話服務收益減少5%至15.32億元，反映住宅用戶過渡至寬頻及流動通訊，以及期內中小型企業結業、縮減規模造成商業電話線路減少的雙重影響；本地數據服務按年升2%至36.96億元；寬頻網絡業務收益較去年同期增加2%。許漢卿認為，疫情下更多人選擇在家工作，家居寬頻服務需求因此增加，寬頻客戶在今年7月份亦錄得明顯淨增長。

截至今年6月底止，集團後付客戶每月每戶平均收入（ARPU）為181元，較去年同期跌8.6%。香港電訊續指，雖然期內面對激烈的市場競爭及消費情緒疲弱，手機的生態圈亦尚未成熟，但5G初期上客情况令人鼓舞，相信隨消費者應用程式轉趨成熟及5G手機開始普及，客戶升級至5G的步伐將會加快。至於集團旗下電子錢包「Tap & Go」，截至今年6月底的已開立帳戶逾260萬個，按年急升26%。