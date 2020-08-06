和黃醫藥累積實力 伺機明年上市

【明報專訊】長和（0001）持股近五成的和黃中國醫藥去年一度申請在港上市，惟因市况關係擱置，公司首席執行官賀雋昨日表示，和黃醫藥是香港創新醫藥公司，大部分業務又在內地營運，來港上市只是時間問題。他表示，有意先向外證明數項在研發中的癌症用藥能夠取得市場上及商業上成功，具有賺錢能力，預料可能在明年稍後時間再安排上市。
有望2024年收支平衡
他指出，隨着和黃醫藥的3款醫藥產品在不同市場展開銷售，有望在2024年實現收支平衡。不過，正因為集團有意推進產品在中國內地及海外作臨牀測試，研發費用會由今年估計的1.8億至2.1億美元，增至未來的2.3億至2.5億美元。但他強調，集團可動用資金達5億美元，加上會陸續推出愛優特、索凡替尼、沃利替尼等銷售，有助抵消部分研發開支。同時，集團未來擬引進如泛大西洋投資集團等具質素的投資者入股，並計劃來港上市及出售非核心資產，料足以支持研發活動。
另外，為配合索凡替尼等可能於2021年尾在美國市場推出，公司計劃在美國建立100人或以下的商業團隊配合。
賀雋表示，公司目前仍有若干傳統中藥業務具有盈利能力，在過往為公司研發費用提供現金流，但考慮到會開發腫瘤用藥，因此或在具備條件時，可能會出售部分非核心資產。首項腫瘤用藥愛優特上半年度在內地實現銷售約1400萬美元，市場滲透率約14%。