和黃醫藥累積實力 伺機明年上市

有望2024年收支平衡

他指出，隨着和黃醫藥的3款醫藥產品在不同市場展開銷售，有望在2024年實現收支平衡。不過，正因為集團有意推進產品在中國內地及海外作臨牀測試，研發費用會由今年估計的1.8億至2.1億美元，增至未來的2.3億至2.5億美元。但他強調，集團可動用資金達5億美元，加上會陸續推出愛優特、索凡替尼、沃利替尼等銷售，有助抵消部分研發開支。同時，集團未來擬引進如泛大西洋投資集團等具質素的投資者入股，並計劃來港上市及出售非核心資產，料足以支持研發活動。

另外，為配合索凡替尼等可能於2021年尾在美國市場推出，公司計劃在美國建立100人或以下的商業團隊配合。

賀雋表示，公司目前仍有若干傳統中藥業務具有盈利能力，在過往為公司研發費用提供現金流，但考慮到會開發腫瘤用藥，因此或在具備條件時，可能會出售部分非核心資產。首項腫瘤用藥愛優特上半年度在內地實現銷售約1400萬美元，市場滲透率約14%。