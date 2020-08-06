經濟

長建少賺逾五成 連續兩年中期「凍息」 電能現金銳減 分析料暫難重提合併

【明報專訊】長江基建（1038）及電能（0006）上半年純利均告大跌，長建上半年少賺51.9%至28.6億元，表現遜市場預期；電能則少賺40.3%至22.62億元。兩家公司均維持中期每股派息不變，其中由集團主席李澤鉅一手「湊大」的長建，更是繼去年上半年首次中期派息沒有增長後，第二度「凍息」。電能手持現金大跌至近年低水平，另有分析員表示，雖然電能資產值規模縮減，但長建股價「大落後」，估計短期兩者仍難再提合併。

明報記者 陳偉燊

大和資本市場香港/中國公共事業、再生能源及環保研究主管葉捷賢表示，長建上半年盈利主要受多項特殊支出影響，惟他形容之後「無得再差」。他又表示，就算電能的資產負債表較之前縮細，但是基於長建的股價大為落後，若再談將兩者合併，時間上不及兩者於2015年討論合併時彼此股價相近般有利。

電能手頭現金33.6億

較2015年高峰瀉95%

電能受英國企業稅率維持在19%，而非原先預期調低至17%影響，致重新計算英國遞延稅項負債，需作出一次過非現金遞延稅項結餘調整，對攤佔旗下合營和聯營公司的業績構成約7.8億元負面影響。

旗下英國業務共錄得8.42億元溢利，按年跌53.86%。香港的溢利貢獻為2.7億元，增長14.35%。澳洲業務溢利貢獻6.63億元，按年減10.65%。其預期下半年，社會經濟不明朗因素將會持續，但是仍物色符合其投資準則的投資項目。

電能期內手持現金在過去半年減少逾10億元，降至33.61億元，為近年低水平，並罕見出現淨流動負債43.92億元，手持現金較集團在2015年底高峰時，手頭現金為681.49億元，急跌逾95%。

長建環球基建溢利跌

至於長建同樣因英國企業稅率不變、欠缺去年出售電能約2.05%股權的特殊收益，以及出售長沙湘江伍家嶺橋和五一路橋兩個項目的收益等支持，因此純利按年下跌51.9%。

另位於英國的Northumbrian Water新規管期於4月1日生效，准許回報大幅下調；受新冠肺炎疫情拖累，加拿大機場停車場營運公司Park N'Fly的業務受打擊最大。

期內長建來自電能、英國、澳洲、歐洲大陸的基建業務，各貢獻經營溢利8.13億、9.43億、9.18億及4.93億元，分別按年下跌55%、62%、17%及3%。其手持現金及存款157.35億元，過去半年增加30.29%，淨負債比率為13.9%。流動資產淨值達89.41億元，過去半年大增1.01倍。

李澤鉅：把握收購機遇

長建主席李澤鉅指出，新冠肺炎疫情將來的長遠影響未可知，但是預期疫情有所改善，普遍商業活動回歸正常，預期大部分業務將可迅速復元。集團更擬把握收購機遇，包括研究多個在疫情期間暫時擱置的項目，並具備可伙拍長實（1113）及電能的靈活性。

相關字詞﹕葉捷賢 大和資本市場 李澤鉅 電能 長江基建

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