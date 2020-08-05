疫情加快全球數碼化 百達：數碼科企續領跑

Anjali Bastianpillai表示，全球多國封關措施加速數碼應用，數據顯示在實施封鎖措施期間，收費電視、網上遊戲或手遊、電子商貿、e-health和網上教育等範疇的使用量有大幅增長。就以Netflix為例，今年第二季就新增了1000萬名新用戶至1.93億用戶。另外，手遊《王者榮耀》及《和平精英》都受追捧，以致騰訊（0700）手遊收入按年增長31％。網絡使用量增長背後須有5G支持，而網絡營運商亦有相輔相成功效。5G的作用就是能處理大量信息及更快傳送數據，同時可減少用電量，亦有利人工智能、物聯網的應用，目前在中國、美國、韓國等市場亦已使用。

數碼科技如90後母語

「數碼科技尚有很大的發展空間和投資潛力，對於90年代後出生的『Hashtag世代』而言，數碼科技就像母語一樣。隨着他們成長、經濟實力增強，對於數碼科技會有更大需求。」她表示，在選股時會偏好一些具顛覆性及創新性的科技公司，涉獵包括人工智能、5G、雲端計算、軟件、金融科技及e-health。為確保投資的公司業務是主要來自數碼科技，百達設下了20%的最低純淨度（Purity level），意思是企業的收入最少20％是來自數碼科技相關業務，他們才會考慮投資。不過20%只是最低門檻，他們投資的公司的純淨度平均為65％或更高。

疫情加速全球數碼化，她看好數個板塊，認為5G可帶動一些行業包括電子商貿，未來會有更多人願意網上購物。就以Paypal為例，4月份便新增25萬名新用戶，隨疫情未受控制，料更多人會選用網購。現時，全球電子商貿滲透率僅約11%，她預計未來可達到50%。

另外她又看好雲計算行業，預料2019至2024年的年均複合增長（CAGR）達19%，至2024年市場總額可達6610億美元。「在過去10年，如企業沒有投放資源在雲端服務，在家工作就不能成事，大部分全球企業可能會因為是次疫情而停止運作。」而軟件即服務（SaaS）支持視像會議、雲端儲存等，讓人們可於家中學習和工作。她相信，即使疫情消散，企業及學校模式會比以往更具彈性。就如早前英國劍橋大學已經宣布，直至2021年的暑假前，所有課堂都會改為網上學習。最後她看好數碼生活行業，包括串流影片平台、手遊和e-health。當中e-health的優勝之處是可於網上診症，而數據顯示，今年上半年美國就有約9億個病人透過視頻會診，較去年上升64%。

遭過度拋售潛力股可吼

疫情使市况見波動，Bastianpillai指今年已多次調整倉位，如在1月份時，對市場看法較為審慎，將現金佔比提升至4%至5%。後於2、3月份趁機吸納錯位（Dislocated）或遭過度拋售的股份，6月份的現金比例已下降至2%。在挑選潛力股時，主要揀選在波動市况中遭過度拋售，但仍具良好營運模式的企業，包括美國一家共享汽車公司股價在防疫封鎖措施期間跌至歷史新低，他們認為是入市機會，有作增持。另又增持了一家近期完成與美國無線電訊商合併的德國電訊公司，她認為合併後有助公司吸納美國5G市場的機遇。她又透露，近期沽出瑞典串流供應商及以色列以雲端為基礎的網絡發展服務供應商，因兩隻股份在上季皆升超過1倍，估值吸引力下降，因而先行獲利。

總括而言，數碼科技行業前景由環境大趨勢帶動，受環球經濟影響較小。在強勁的外在因素支持下，再挑選出具穩健資產負債表、強勁現金流的企業，料可在低波幅下跑贏大市。她續指，百達數碼科技基金主要投資互聯網股，沒有投資半導體、硬件或通訊器材。而網絡公司的業務由於沒有涉及環球供應鏈，因此受中美貿易戰的影響較小。

黃清瑤 明報記者

[黃清瑤 基金特區]