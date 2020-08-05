赤柱大街舖1180萬沽 低市價兩成

原業主多次借貸 淪銀主舖

上述舖位原業主1987年以190萬元購入，其後多次借貸，包括於2017及2018年兩次向英皇財務借入共1950萬元，其後淪為銀主舖，現成交價較33年前升值逾5倍。

另中原（工商舖）工商部高級分區營業董事周家儉指，長沙灣九龍廣場中層03室，面積約1630方呎，以約1138萬元易手，呎價約6981元；原業主2010年購入價約490萬元，持貨10年帳面賺約648萬元或1.3倍。另市場盛傳由「小巴大王」馬亞木持有的中環中心3層樓面，最新以呎價約2.9萬元全層放售，較兩年前拆售時叫價低約三成。

上述中環中心樓面，由長實（1113）於2017年拆售，當時全幢大廈75%業權以402億元售出，平均呎價約3.3萬元，而當時買家合組財團形式購入，包括馬亞木、「磁帶大王」陳秉志、「物流張」張順宜及蔡志忠等。至於馬亞木所持的20樓、26樓及29樓，近日於市場放售，市傳呎價約2.9萬元，以每層面積約2.5萬方呎計，即每層叫價約7.2億。

傳馬亞木放售中環中心

呎價低兩年前三成

資料顯示，馬亞木2018年曾拆售上述部分樓層，當時意向呎價約4.2萬元起；換言之，現時全層每呎叫價，較兩年前拆售時低約三成。