亮賢居兩房1.85萬租 低市價8%

香港置業高級聯席董事張仲賢指，亮賢居新錄本月首宗租賃成交，為中層D室，實用面積555方呎，屬2房間隔、外望山景。業主早前以約2萬元放租，獲外籍夫婦租客洽詢，經議價後，減價1500元或7.5%後，以1.85萬元租出、實呎租金33元，成交租金較市價低約8%；業主於2013年底以約602萬元購入單位，現享租金回報率3.7厘。

奧柏．御峰1房呎租50元低同類5%

同區奧柏．御峰亦有高層1房戶，以略低市價5%租出。香港置業首席高級營業經理翁嘉慧指，奧柏．御峰2座高層C室，實用面積332方呎，1房間隔、望海景，以約1.65萬元租出，實用呎租約50元。翁續指，屋苑同類型單位租金介乎1.7萬元至1.8萬元，意味上述租務成交略低市價約5%；單位業主2017年11月以約600萬元購入，現享租金回報率3.3厘。

御半山1房連儲物室減價6%租出

此外，近月入伙的屯門御半山亦續錄租務成交。祥益地產分行經理黃文樂表示，御半山最新一宗租務成交為1期B座中層J室，實用面積379方呎，1房連儲物室間隔，業主早前以1.25萬元放租，議價後以1.18萬元租出，減幅為700元或6%，實呎租金31元；按業主2018年約591.4萬元的購入價計，現享租金回報率約2.4厘。