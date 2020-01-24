南灣天台特色戶988萬蝕8%沽

中原高級營業董事李詠欣表示，南灣9座頂層連天台戶，實用面積463方呎1房間隔、附連天台，享南區山景，單位以988萬元易手，實呎21,339元。資料顯示，同類單位為10座頂層連天台戶，實用同為463方呎，今年3月以1000萬元易手，意味上述新成交價低12萬元或約1%，但仍屬近期市價。

是次易手單位的原業主為投資者，於2018年6月以1020萬元購入，持貨2年，須繳付的10%SSD額外印花稅由新買家支付，故帳面蝕約32萬元或3%，若連同入市稅項及雜費計，估計實際要蝕逾80萬元或8%離場。

景泰苑未補價呎價高見1.2萬

公營房屋方面，房委會2016年底推售的首個綠置居項目、位處新蒲崗的景泰苑，新錄一宗二手成交；據土地註冊處顯示，景泰苑中高層2室，實用面積391方呎（可間2房），於上月底以468萬元於未補地價市場易手，實呎11,969元。原業主2017年6月以219.45萬元購入（未補地價），持貨滿3年，帳面賺逾248萬元或1.1倍。

除上述成交外，世紀21富山聯席董事劉倩彤指，景泰苑另一高層22室開放式單位、實用面積291方呎，新近亦以355萬元於未補地價市場易手，實呎12,199元；業主3年前以174萬元（未補地價）購入，轉手賺181萬元或1倍。事實上，屋苑至今錄得約10宗二手成交，轉手賺幅均為八成或以上。

柏蔚山銀主盤呎售2.37萬新低

至於其他私樓，北角柏蔚山3座低層G室3房單位，原由內地人持有，期後淪為銀主盤，今年6月曾傳出以2300萬元、低市價逾一成易手。據土地註冊處最新資料顯示，該實用面積911方呎單位，最終成交價為2160萬元、實呎23,710元，呎價屬屋苑歷來新低，同時亦是柏蔚山首宗蝕讓成交；單位2018年6月原購入價2861萬元，即新成交價低701萬元或25%。