疫下貴價豪宅傾向招標 ST. GEORGE'S MANSIONS推3房

周五同日招標截標

料項目錄首宗成交

ST. GEORGE'S MANSIONS首輪推出招標單位共有36個，截標日期為9月30日，但發展商日前修改銷售安排，將2座9樓A室的截標日期，提早至8月7日，業界估計單位成交機會甚高；單位實用面積1870方呎（連128方呎露台），屬標準3房間隔。

與此同時，香港興業（0480）及南豐合作發展的沙田九肚尚珩，新近亦上載新銷售安排，推出6伙分佈於第1至3座，實用面積介乎1554至1971方呎的大單位（其中2伙屬複式單位），本周六（8月8日）起招標（全部連車位），截標日期為今年11月4日。

尚珩周六推出6伙招標

至於由恒地（0012）負責銷售、香港小輪（0050）和帝國集團合作發展的帝御‧金灣，市場估計最快今日上載新銷售安排，有機會於周日第二輪銷售。