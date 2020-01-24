本月料3新盤登場 僅涉千伙 萊蒙：128 WATERLOO計劃推售 未來兩周關鍵

明報記者 林尚民

綜合市場資訊，本月新盤市場有機會推出的全新盤，以新世界（0017）大圍站上蓋1期最受關注，因該盤是大圍區內近年少有的大型全新盤，位於港鐵大圍站上蓋、附設大型商場，勢成區內新地標；項目分3期發展，第一期提供783伙，由1房到4房間隔。據悉，若項目於短期內獲批預售樓花同意書，新世界將會極速推盤，料有望趕及8月下旬登場。

新世界大圍站待批預售 料極速登場

市區焦點集中在兩個九龍全新盤，包括萊蒙（3688）及俊和合作的九龍窩打老道128 WATERLOO，以及其士（0025）和市建局合作的大角嘴福澤街傲寓，均為提供百餘伙的項目。其中128 WATERLOO提供110伙，單位實用介乎300餘至1200餘方呎，涵蓋1房至4房間隔，以實用500多方呎兩房戶主打。發展商早前已預告樓書已準備至最後階段，示範單位亦近完工，擬以發價單形式推售，首批推出至少50伙；項目預計明年11月落成，樓花期約15個月。萊蒙銷售及市場總監蘇誦豪回應本報查詢表示，集團正在計劃推售事宜，未來一至兩周屬關鍵時間。

傲寓則提供144伙，包括46伙開放式戶、88伙1房開放式廚房單位，以及10伙特色單位，當中以1房為主打。

東環錄5年首宗一手成交

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑認為，本月新盤銷量取決於新冠疫情發展，目前市民盡可能減少外出，政府人員亦採取在家工作，或影響預售樓花同意書批出進度。他預計，若二人限聚令持續，本月新盤市場將由現時推售的兩個項目，即新地（0016）屯門御海灣及恒地（0012）負責銷售的屯門青山公路帝御．金灣等貨尾盤支撐，料全月一手銷量有機會低於1000宗，為4月錄約800宗後的4個月低位。

綜合市場資訊，本月迄今新盤錄逾235宗成交，其中新地東涌東環錄5年來首宗一手成交，為3號住宅大樓1樓A室，實用面積645方呎3房間隔，連平台及天台，成交價1165萬元、實呎1.8萬元。資料顯示，同座同類B室，2015年10月以1072萬元售出，即最新沽出單位之成交價較5年前高9%。同系御海灣，最新售出2座16、19座G室，同屬實用面積297方呎1房戶，成交價分別為594萬及645萬餘元，實呎2萬餘元。