湯文亮：TikTok學雷鋒 應該退出美國

業主減租容易加租難

香港現在被新冠肺炎搞到半停頓狀態，不少大租客要求大幅減租，否則就會退租，不少業主寧願大租客退租，單位空置，都唔願意減租，否則，其他租客知道業主大幅減租，就算沒有迫切性都會有同樣要求，結果是業主的租金收入大幅回落，而且減租容易加租難，當疫情緩和，銀行見到業主的租金收入大幅減少，就會將物業估價減值，有機會向業主追收差額，甚至沒收物業。所以，業主明知道唔減租一定會被人話無良，但總好過日後被銀行追數，讓單位空置亦是沒有辦法中的辦法，不過與雷鋒精神無關。

撤美市場勝賣盤 可阻連鎖效應

老友唔明白，美國要求TikTok賤價賣畀微軟，所收交易費用會相應地降低，應該鼓勵微軟出高價，老友搞錯，TikTok賤賣，不代表微軟可以少付交易費用，假設今次交易是100億美元，微軟支付TikTok 10億，支付美國政府90億，如此厚利的無本生意，美國政府試過就會食髓知味，唯一可以做就是TikTok退出美國市場，不讓美國政府嘗到甜頭，或者可以制止一次連鎖反應。而事實上美國人民是相當公平、理智，倘若特朗普不能連任，一切又會回復正常，或者慢慢回復正常，就算未能即時回復正常，都唔會繼續惡化，TikTok可能要為國犧牲。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]