劉思明：基本因素支持 信義系延強勢

恒指高開206點後在24,540點至24,680點上落，午後突然拉升，挑戰兩萬五關口並一度升破，收報24,946點，升488點或2.00%；國指升1.70%。大市成交1459.78億元，高於60天平均半成，成交轉趨活躍。

據《明報》港股數據庫，升跌比率74比26，升逾3%佔上升股份逾兩成半；陽燭對陰燭為57比43，大市普遍上升，買盤動力強，不少股份逆市下跌，沽盤相當積極，有四成呈陰燭收市。恒生綜合中型股、小型股指數分別升1.04%、0.51%，焦點明顯落在大型股上。

中小型股升幅落後大型股

行業方面，本報數據庫追蹤的30個行業，近全線上升，只有房託基金、中資電力下跌，分別跌1.48%、0.73%。上升行業中有三成多的升幅超過2%跑贏恒指，綜合企業、教育、地產及相關分別升4.55%、4.27%、3.05%表現最強，家品及零售、環保及新能源、中資金融、本地金融都約2.5%以上。雖然大市升勢部分由中線偏弱的綜合企業、地產、中資金融、本地金融等反彈組成，但未有影響到強勢行業炒作。

內地復工 推升基建新能源股

基建、新能源等工程復工趕工，帶動相關股份累升不少，但業績的表現有望成為推動股價再下一城的催化劑。就如信義光能（0968），股價在累升六成後，受到強勁的業績刺激，昨天再升逾一成創新高。信義光能今年上半年純利大增近五成，接近預告上限，行業的景氣及良好的營運料可於下半年持續，支持股價表現。

走勢上，3月以來，該股穩步上揚，短線升勢過急，宜待回吐吸納，止蝕位放在20天線。

信義玻璃受惠建築業復蘇

至於信義光能母公司的信義玻璃（0868），上半年純利大減三成半，符合早前預告，部分受到去年有一次性收入影響。隨着內地疫情緩和，第二季新建築完工率逐步回升，玻璃售價反彈，復蘇步伐持續，有利下半年業績表現。信義玻璃昨也向上破頂，上望挑戰2018年高位約12.5元、13元高位，入市可以將止蝕位放在10天線，現時約11.3元。

[劉思明 數據尋寶]