滬企告Siri侵權 向蘋果索償111億

智臻擁有一套與蘋果Siri類似的語音助手系統，其專利獲中國最高法院認可。

蘋果對智臻的訴訟感到失望，稱Siri並不包含智臻的專利所含的功能。這些功能與遊戲和即時通訊有關。

中國最高法院裁智臻專利有效

Siri在2011年作為iPhone的功能面世，智臻翌年向蘋果提出訴訟，蘋果隨即提出「專利無效」反制。中國最高法院在今年6月裁定，智臻的虛擬助手專利有效。

內地法律界人士指出，雖然智臻的專利有效，但法院仍可能認定Siri的技術與智臻的技術存在差異，做出有利於蘋果的裁決。不過若智臻申請初步禁令，法院仍可能在案件審理期間，禁止蘋果在內地銷售包含Siri的產品。智臻的虛擬助手「小i機器人」，主要投資者包括阿里巴巴、寬帶資本等，2018年在香港設亞太區總部，行政長官林鄭月娥亦出席開幕儀式。

此外，Twitter證實，收到美國聯邦貿易委員會（FTC）發出的投訴草稿，指控其在2013年至19年間，濫用用戶出於保安理由而向其提供的電話號碼及電郵地址，藉此投放定向廣告，有可能面臨最高2.5億美元的罰款。

（綜合報道）

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