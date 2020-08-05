英批准亞馬遜 入股Deliveroo

倘全購需接受反壟斷調查

去年5月，Deliveroo宣布在新一輪融資籌集了5.75億美元，由亞馬遜領投。兩個月後，CMA煞停了這項融資，以研究亞馬遜入股Deliveroo會否影響市場競爭。至去年10月，CMA對這項交易展開正式調查。CMA周二最終確認亞馬遜的少數股權投資可繼續，而之前的兩項臨時決議均為這宗交易開綠燈。Deliveroo打算利用這些資金為顧客增加服務，並為餐廳提供支援。

此外，歐盟委員會正為Google收購健康手環製造商Fitbit展開全面調查，恐防這宗交易將使Google接觸到Fitbit收集健康數據，並以此投放個性化廣告，進一步鞏固Google在數碼廣告領域的主導地位。

Google購Fitbit 歐盟展調查

歐盟委員會稱，通過可穿戴設備收集的數據，似乎可成為網上廣告市場的重要優勢，競爭對手難與Google的網上廣告服務競爭。監管機構和消費者團體對Google去年底宣布以21億美元收購Fitbit擔憂不已。Google答應不使用從Fitbit收集的數據來投放定向廣告，但未能釋除歐盟的疑慮。

另外，美國車廠福特（Ford）昨公布，65歲的行政總裁Jim Hackett將會退休，10月起由58歲的營運總監Jim Farley接棒。Hackett過去3年在任內積極推動公司重組，爭取扭轉海外業務的虧損。受疫情影響，福特近期消耗大量現金，不過其廠房近期已接近全面復工，並預期第三季可獲盈利。福特午夜前股價升1%。

（綜合報道）

[國際金融]