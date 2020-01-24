Alphabet破紀錄低息發債 集資100億美元 10年期票息1.1厘

Alphabet股價早段微升。美國兩黨仍在爭取為新一輪刺激經濟方案達成協議，美股早段窄幅上落。金價升至每盎司1997美元，再創新高，升破2000美元在望。Alphabet今次發行價值22.5億美元的10年期債券，票息率僅為1.1厘，遠低於亞馬遜今年早前以創紀錄的1.5厘低息發行的同年期債券。Alphabet的5年期、7年期及30年期債券利率亦同創新低。其中5年期的債券，票面利率只有0.45厘，遠低於亞馬遜、輝瑞近期以約0.8厘利率發行的同年期債券。

聯儲局承諾買企債 推低債息

Alphabet最新發行的債券當中，有57.5億美元為綠色債券，用於環保、社會和企業治理（ESG）項目。根據監管文件，相關資金將用於可再生能源項目、提供廉價房屋、為黑人社區服務的企業融資等。

美國的投資級別企業債券在上月的平均收益率首次跌穿2厘，在上周末僅為1.91厘，較3月疫情在美國惡化時的接近5厘高位成強烈對比。之後聯儲局在3月底承諾購買企業債，5月起開始購入iShares投資級企業債券ETF及高收益的垃圾債，助企業降低借貸成本。鑑於借貸成本持續向下，很多企業都把握機會為債務再融資，甚至提前進行預定的債券發行。除Alphabet外，美國工業氣體供應商Praxair及廉航捷藍（JetBlue）也在本周一發債。根據數據供應商Refinitiv的數據，周一發行的美國企業債務規模達174億美元。

Alphabet現金豐厚 無集資迫切

Alphabet於2011年首次發債，利用當時歷史低位的借貸利率，集資30億美元。雖然資產負債表有大量現金，Alphabet偶爾也需借貸。這是因為美國政府的稅務條例曾規定，美國企業若動用海外資金，就面臨額外徵稅。到2017年底，Alphabet有超過60％的流動性儲備存在美國境外。

同年底，特朗普政府進行稅改，吸引美企把海外盈利匯回美國，減少了企業借貸需求。直至今年4月底，Alphabet的長期債務僅為40億美元，而現金和有價證券總額達1210億美元。此外，美國再有6家銀行，將提供Alphabet旗下Google Pay品牌的數碼帳戶。Google將為相關銀行開設帳戶提供界面及工具，明年提供服務。

美證交會傳調查柯達獲政府貸款

另外，《華爾街日報》今早零時報道，美國證交會正調查柯達上周公布獲得美國政府提供7.65億美元貸款從事原料藥研發一事。報道引述消息人士指證交會調查的方向是柯達正式公布獲貸款之前一天，即上周一消息已經傳出，令柯達股價當天大升25%。另外，柯達管理層在上周一亦獲發認股權。柯達上周二公布獲美國政府貸款後，股價大漲，由周一的2.6美元一度升至周三的60美元，狂升逾20倍。至今早零時才跌回15美元水平。

（綜合報道）

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