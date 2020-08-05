螞蟻擬A+H上市集資2340億 料成全球史上最大規模新股

明報記者 馬迪帆

根據報道，螞蟻本次擬在港交所上市集資規模100億美元（約為780億港元），按此估計，在港股IPO中僅可排名第6。根據港交所資料，港股史上集資規模突破千億IPO共有3隻，分別為友邦（1299）、工行（1398）及去年「回歸」的螞蟻股東阿里巴巴（9988）。此外農行（1288）、中行（3988）集資亦超過800億元。

港僅發售5%新股

早前路透社曾報道，螞蟻本次上市尋求估值約2000億美元（約1.56萬億港元）。內媒昨日引述投行人士，再度肯定此估值。報道引述承銷商稱，螞蟻上市「速度會很快，9月或10月就會發行」。該名承銷商亦表示，具體上市方案仍未確定，要參考市場情况及路演反應。螞蟻此前做過三輪融資，於2018年的融資估值達1500億美元（約1.17萬億港元），其中投資者包括新加坡主權基金GIC、華平資本及瑞信等。內媒報道則引述螞蟻高層，稱2018年的融資「未給估值折讓」，因此前的A輪、B輪融資已因有國企參與而提供較大折讓。

承銷商：9月或10月招股

另一方面，胡潤研究院昨日發布全球「獨角獸」榜，螞蟻集團以1萬億元人民幣的估值，穩居全球最大「獨角獸」，其後是字節跳動與滴滴出行。平保（2318）旗下金融科技平台陸金所今年則躍升至第4名，估值2700億元人民幣。美國的Space X估值2500億元人民幣排第5。報告顯示，截至今年3月31日，全球有586家「獨角獸」企業，八成均來自中美兩國。美國今年「獨角獸」數量超越中國，共計有233家，今年新增30家；中國則有227家。

穩居胡潤全球「獨角獸」榜首

今年首次進入全球「十大」的，有快手、菜鳥網絡及美國大數據分析公司Palantir（見表）；跌出「十大」的包括電子煙公司JUUL Labs及共享空間公司WeWork。