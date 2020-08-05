疫下美加澳停工 長科中期純利跌近半

不派中期息 昨股價升1.98%

期內，該集團的保健及農業業務的收入分別達13.78億元及9.22億元，按年跌13.31%及跌0.66%；分部盈利則為1.87億元及1.1億元，按年跌29.46%及增長3.73%。美國Vitaquest保健產品業務因為生產總部設於疫情重災區之一的新澤西州，曾於4月份錄得經營虧損。到6月初「居家令」撤銷，運作正逐步回復正常。

加拿大Santé Naturelle則受當地零售店舖關閉而致消費需求削減，隨着生產線之後重開，銷售可望改善。澳洲Lipa亦受疫情影響，已逐步增產至接近正常水平。農業相關業務因應澳洲的山火在2月逐漸減退，有助其植物保護產品及營養劑之銷售。

在癌症疫苗研發方面，旗下Polynoma正研發治療黑色素瘤的多價疫苗Seviprotimut-L，獲美國食品及藥物管理局快速通道資格認定，作為第IIB/IIC期之黑色素瘤患者手術後之輔助性療法。期內該集團投入的研發費用達4968.5萬元，按年增加23.62%。