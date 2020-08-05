恒大萬科7月銷售增逾兩成

7月份合約銷售額暫時由萬科（2202）稱冠，上月銷售金額約590.2億元，按年升22.5%；首7個月的累計合約銷售金額約3795億元，按年微跌0.7%。中小型內房股增長更見突出（見表），禹洲地產（1628）7月份的合約銷售金額110.31億元，按年增長82%；首7個月實現累計合約銷售金額為538.81億元，按年增加56%。另外，截至今年7月底，禹洲累計認購未簽約金額約11.66億元。

中小型內房增長較突出

合景泰富（1813）7月合約銷售額為92.3億元，按年升37.5%；首7個月的累計合約銷售額為459.94億元，按年增7.6%。正榮地產（6158）7月份合約銷售金額為136億元；首7個月累計合約銷售金額約為695.92億元，按年增1.3%。融信中國（3301）7月合約銷售額121.44億元，按年跌5.8%；首7個月總合約銷售額725.02億元，按年升4.2%。