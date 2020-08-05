瑞幸掀新一波內鬥 兩獨董上任一月請辭

兩人均為陸正耀提名

同時，在7月特別股東會被罷免獨董職務的瑞幸投資人、大鉦資本董事長黎輝，透過旗下Lucky Cup Holdings和Fortune Cup Holding提出召開臨時股東會，要求恢復邵孝恆的瑞幸董事職務，臨時股東會將於9月2日召開。邵孝恆原本是瑞幸成立的特別委員會負責人，專責調查財務造假事件，但他跟黎輝同樣在7月5日的特別股東會上，被陸正耀提出罷免並通過。

上月被罷免獨董要求召股東會

今次可說是黎輝、邵孝恆與陸正耀的第三度交鋒。最初是瑞幸董事會於7月2日舉行會議，以陸正耀在內部調查中的合作程度及調查發現的文件和其他證據為由，提出罷免陸正耀董事長一職，但未能獲三分二比例遭否決。反而到7月5日股東會，陸正耀提出的罷免黎輝、邵孝恆和另一獨董劉二海獲通過，雖然陸正耀也在股東會上自己罷免自己，但因其提名的曾英和楊傑成功入局，坊間認為是陸正耀為繼續保持在瑞幸董事會影響力的一項安排。

然而今次再起波瀾，轉捩點是7月9日英屬維京群島法院批准瑞信等多間銀行清算陸正耀家族信託基金的申請，並任命畢馬威為資產清算人，這一裁決令陸正耀失去對瑞幸的投票權，取而代之擁有瑞幸最多投票權的股東，正是大鉦資本。據《華爾街日報》報道，大鉦資本目前持有瑞幸約43%投票權。