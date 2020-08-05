積金7月平均回報3.85% 今年蝕轉賺

【明報專訊】理柏公布最新強積金數據，受惠於7月份平均回報3.85%，由年初至今，414隻強積金基金平均回報率由負轉正，首7個月升1.43%。以今年5月底強積金總淨資產值9275億元，以及436.5萬計劃成員計算，首7個月人均賺3038元。
大中華股票基金升幅最大
理柏數據顯示，首7個月以大中華股票基金升幅最大，平均回報上升11.39%，港股基金則仍然累跌2.81%，歐洲股票在首7個月更大跌10.25%。
以個別股票基金而言，以萬全的美國股票基金及「安聯東方太平洋基金A」平均升幅最大，分別升24.12%及21.18%，其次為「我的中國股票基金」及萬全的大中華股票基金，分別上升20.78%及20.43%。
港股基金升4.29%
香港股票基金普遍跌幅較大，當中「東亞香港追蹤指數基金」、「宏利MPF恒指基金」及「富達香港盈富基金」均跌逾11%。
若單計7月份，除了日本股票基金，整體股票、債券及貨幣基金等均錄正回報，其中亞太區（除日本）股票及大中華股票基金升幅最大，平均回報上升8.8%及8.79%，港股基金亦升4.29%；環球債券及亞太區當地貨幣債券分別上升2.25%及1.76%。
若以個別股票基金而言，月內以「安聯亞洲基金A」升幅最大，平均回報升12.23%。
其後依次為交銀及安聯旗下的大中華股票基金，分別上升11.56%及11.43%。