積金7月平均回報3.85% 今年蝕轉賺

大中華股票基金升幅最大

理柏數據顯示，首7個月以大中華股票基金升幅最大，平均回報上升11.39%，港股基金則仍然累跌2.81%，歐洲股票在首7個月更大跌10.25%。

以個別股票基金而言，以萬全的美國股票基金及「安聯東方太平洋基金A」平均升幅最大，分別升24.12%及21.18%，其次為「我的中國股票基金」及萬全的大中華股票基金，分別上升20.78%及20.43%。

港股基金升4.29%

香港股票基金普遍跌幅較大，當中「東亞香港追蹤指數基金」、「宏利MPF恒指基金」及「富達香港盈富基金」均跌逾11%。

若單計7月份，除了日本股票基金，整體股票、債券及貨幣基金等均錄正回報，其中亞太區（除日本）股票及大中華股票基金升幅最大，平均回報上升8.8%及8.79%，港股基金亦升4.29%；環球債券及亞太區當地貨幣債券分別上升2.25%及1.76%。

若以個別股票基金而言，月內以「安聯亞洲基金A」升幅最大，平均回報升12.23%。

其後依次為交銀及安聯旗下的大中華股票基金，分別上升11.56%及11.43%。