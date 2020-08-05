匯控曾跌4% 大行再降盈測

恒生曾見114元 7年新低

中美之間的局勢緊張，匯控近月亦因此被捲入政治風波，Morningstar指出，匯控的優勢在於其亞洲業務強韌，當中香港及中國等均是其重要的財富來源，相信重組計劃有助其專注於亞洲業務的優勢，並利用其國際網絡吸引新客戶，但環球經濟狀况不穩，銀行不確定性甚高。

Morningstar又預計，今年港元拆息持續低走，匯控淨息差在短期內或受壓

瑞信表示，鑑於匯控淨利息及非利息收入受壓，該行已將其今年至2022年的收入預期再下調1%至3%，即估計今明兩年匯控的淨收入，將分別下跌28%及15%，考慮到預期信用損失增加，該行已提高今年銀行的風險成本評估，並維持其「跑輸大市」評級。

匯控擬內地聘3000財富規劃師

另據彭博報道，匯控稱其目標是在未來4年內，在中國聘請2000至3000名財富規劃師，首批100名新僱員已經在廣州及上海展開工作。匯控早前雖然指要全球裁員3.5萬人，但多番強調，在業務仍有增長的地區會增聘人手。

至於恒生銀行，高盛認為，雖然恒生上半年的信貸成本低於預期，但預計隨着利率低走，下半年的淨息差將繼續受壓，同時淨利息收入減少，該行將今年至2022年的收入預期下調5%至11%，而今明兩年的每股盈利亦分別下調1%及15%，該行維持「買入」評級，予以目標價144元。