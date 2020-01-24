港股5分鐘炒高300點 二萬五遇阻 疫情似好轉 九置莎莎領升本地股

明報記者 溫藹紅

恒指昨收報24,946點，升488點，主板成交1459億元。恒生科技指數升1.98%，收報7436點再創新高。國指升170點，收報10,203點。恒指原本有機會突破7月初以來一浪低於一浪的形態，惟後勁不繼，短期內若仍然無法突破二萬五，或將持續受制於下降軌（見圖）。恒指夜期昨晚有回吐，至11時報24,895點，低水52點。

美團急升8.7% 港視逆市跌半成

本地新冠肺炎確診數字回落至雙位數，帶動本地股反彈（見表）。當中九置升7.5%，為升幅最大藍籌；恒隆（0101）及希慎（0014）亦分別升4%及2.25%；莎莎漲8.04%；早前受惠疫情的香港電視（1137）則跌4.69%。另外，中國人壽（2628）、友邦（1299）及中銀香港（2388）均升超過4%。科網股方面，美團（3690）昨升8.67%再創新高，曾高見221.6元；騰訊（0700）升2.04%，收報550元；阿里巴巴（9988）及小米（1810）升逾3%。

分析料新經濟股延續強勢

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基表示，確診數字回落或是疫情緩和迹象，帶動市場炒作氣氛，但他估計，市埸短期焦點將再集中於中美緊張關係，及公司業績表現。他又指，隨着多隻大型新經濟股於8月有望「染藍」，加上美國科技公司業績勝預期，估計新經濟股繼續走強，但他提醒，部分成分股屆時有機會遭踢走或調低權重。

康證投資研究部董事李聲揚認為，本地股反彈僅為炒作，疫情緩和仍言之尚早，但科技股備受追捧，港股短期波幅減少，預料今年底恒指目標為27,000點。

金管局再沽11.63億港元

港元持續走強，昨再觸及7.75強方兌換保證，金管局昨沽出11.63億港元，銀行體系結餘於本周四（6日）將增至1872.36億港元。截至昨晚10時08分，港匯報7.7504。