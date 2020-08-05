中小型銀行加按息 上調至H+1.75厘

據了解，招商永隆、華僑永亨及星展銀行均有作出上述調整，適用於貸款額300萬元或以下按揭客戶。截至昨晚截稿前，3家銀行均未回覆。早前大行已先後調升按息，例如匯豐在5月及6月先後兩度加按息，由H+1.3厘加至H+1.5厘，其他大行如恒生（0011）、中銀（2388）等亦已先後跟隨。

部分銀行按揭貸款300萬以下 不設回贈

除了加按息外，銀行亦削減回贈優惠。據了解，建行亞洲及交銀香港，針對貸款額300萬元以下的按揭客戶，不再設現金回贈。大型銀行亦正研究削減回贈，由於現時匯豐600萬元或以下貸款額的現金回贈已削至只有0.2%，一旦再減，有可能減至零。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，現時疫情反覆，中美關係緊張，環球經濟不穩，促使銀行持續加強風險管理。他說，雖然現時拆息低企，1個月拆息已連續7個交易日低至0.25厘，但銀行按揭業務風險成本上升，邊際利率低微，所以在按揭批核上的準則早已更為審慎。

昨日1個月拆息報0.25214厘，按H+1.75厘的定價，按息為2.02厘，仍低於普遍2.5厘的封頂水平。