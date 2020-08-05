每單位分派0.1594元 按年持平

港燈指出，受香港全面防疫措施影響，包括暫停公共服務和活動，減少商務和商業活動等，4月售電量按年跌近20%。然而，5月和6月酷熱天氣抵消部分跌幅。期內，電力銷售額達47.9億元，按年減少3.87%。集團又提到，首台燃氣發電機組L10在2月底投產，令燃氣發電佔比提高至約50%。L11、L12機組及海上液化天然氣接收站仍在興建中，儘管在疫情下，機組部件和工程技術員供應偶爾中斷，但其有信心如期完工。

因應疫情，港燈推出5項紓緩措施，有超過7萬個非住宅客戶獲豁免年內6個月的電費加幅，包括中小企的工商客戶亦可申請購買節能設備的資助。同時有180家中小企食肆可延遲兩個月繳交電費。公司亦向基層家庭派發4萬套飲食券，總值2000萬元。港燈昨日收報8.05元，升0.63%。