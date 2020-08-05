阿里健康再配股集82億 折讓逾6%

根據銷售文件，阿里健康昨日擬以每股20.05至20.5元，配售4億股新股，集資約80.2億至82億元。配售價較昨日收市價21.8元，折讓5.96%至8.03%。文件表示，集團計劃將所得款項的80%至90%，用於進一步發展其藥品和健保全渠道及醫療健保服務業務。有關交易由花旗、瑞信等銀行安排。

阿里健康今年2月初已曾以先舊後新形式配股集資，當時公司股價仍在9至10元間徘徊，最終以每股9.38元出售8.61億股股份，集資約80.8億元，連同昨日再進行的配售，意味公司在半年內已兩度配股集資，籌集逾160億元資金。

雲鋒投資上月初配股套現逾34億

此外，由馬雲與好友虞鋒分別持有40%及60%的雲鋒投資，剛於上月初配股套現逾34億元，與今次公司配售相距不足1個月，公司股價亦在馬雲等人售股後輕微回落。目前阿里巴巴透過子公司Ali JK持有阿里健康約35.3%股權，為集團單一大股東，至於雲鋒投資售股前則持股約32.3%。事實上，雖然上月雲鋒售股時，阿里健康曾澄清並非大股東阿里巴巴減持，但據聯交所資料顯示，兩者被視為一致行動人士，需要合併申報股權。