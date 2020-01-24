華僑永亨：港今年GDP料收縮7%

整體失業率突破8.5%機會不大

李若凡又指旅遊限制延續加上疫情，令零售、餐飲、旅遊、酒店及部分運輸業受壓，相關中小企會在下半年陸續倒閉，令失業率進一步向上，預期會升至7%甚至更高；不過，因佔整體就業人口一半的金融及公營部門僱員可在家工作，失業情况不嚴重，整體失業率突破2003年高位8.5%機會不大。她預期，政府未來會推出更多紓困措施，例如延續保就業計劃、推出針對行業補助等。

金融市場方面，中美摩擦升溫可能令更多中概股到香港上市。李若凡認為，早前大型IPO如阿里巴巴（9988）和京東（9618），招股期間已令港元需求大增，推動資金流入本港，相信未來再有其他大型股份到港集資時，會再令港匯趨近強方保證水平，連同9月底季結因素，屆時銀行體系結餘或會升破2000億元。至於中國經濟，李若凡表示，中國疫情管控漸見成效，經濟最差時間已過，預期今年GDP有約3%增長；另美國仍需刺激借貸及經濟活動，估計今年會維持零息水平。