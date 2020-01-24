SOGO母企：7至8月生意再惡化 利福半年實際少賺63% 銅鑼灣店收入跌近半

明報記者 蕭嘉聰

利福半年蝕錢，主要是因為金融投資錄得按市值計價公平值虧損4.6億元，以及投資物業錄得公平值虧損1.8億元。不計上述兩項虧損，業務應佔溢利淨額為3.67億元，按年跌63%。利福昨收市報6.39元，升2.6%。

有不具名零售分析員表示，利福管理層昨日在電話會議中透露，香港爆發第三波疫情，近日銷售情况仍然較差，按月甚至有惡化趨勢，未來只能依靠多做推廣活動及加強網上銷售渠道。但他認為，不同顧客消費習慣不一，高價貨難轉成網購，加上競爭激烈，實際作用不大。短期而言，由於再無旅客來港，相信業績會續受壓，而且啟德項目需延遲至2023年才開始營業，或需更長時間重回過去業績水平。

撇除超市 平均每宗交易額跌至1403元

集團表示，由於上半年顧客人流大幅減少，收入按年下跌55.2%至9.42億元。今年上半年訪港旅客人數大減，因此銷售組合亦變成由本地顧客主導。考慮到員工、顧客等安全，公司期內不時調整門店營運時間，加上封關、本地消費者因疫情而減少光顧，銅鑼灣SOGO銷售收入及客流量分別跌49.3%及46%，收入跌幅是近年最大；逗留購買比率上升5.8百分點至40.1%。撇除崇光超市的平均每宗交易額按年下跌5.9%至1403元。尖沙嘴SOGO客流量及逗留購買比率均錄得下跌，銷售收入更大跌71.1%。

集團原先預計啟德項目可在2022年開幕，由於疫情持續令工程延誤，現時地基工程大致完成，預料2023年前完成。利福執行董事劉今蟾展望未來表現稱，香港旅遊業或將繼續停滯不前，本地消費需求亦受勞工市場及資本市場情况打擊。

啟德項目延期 CFO：未有撇帳壓力

集團財務總監潘福全回應本報查詢時指出，今年「35周年賞」延長至5月、6月舉行，期間疫情有所緩和，表現尚算理想。香港爆發第三波疫情後，市民大多在家辦公，人流減少生意亦沒有之前的理想，但仍是預期當中，與2月至3月情况相若。他又指出，超市較其他部門表現會較為穩健，不過跨區客減少。至於啟德項目，潘福全表示未有撇帳壓力，香港各個地盤均受疫情影響，例如建築材料未運送到港等，因此預計需延遲半年才可開幕。