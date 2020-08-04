金朝陽：制定靈活措施與租戶共渡時艱

OMEGA正做「升級」工程

早前Swatch Group旗下瑞士名錶品牌歐米茄（OMEGA）低調地在網頁透露，部分商舖「休業」，其中一個商舖正位於金朝陽持有、曾為全球最貴舖租地段銅鑼灣羅素街，該舖設於金朝陽中心地下E及F舖連1樓的旗艦店，商舖面積達8600方呎，近期已圍封。據悉，租戶正進行「升級」裝修工程，預計稍後或待疫情受控後重開，盼能為客戶提供全新零售體驗。

一太指次季舖租跌幅放緩

此外，第一太平戴維斯報告指，香港核心區街道的商舖及購物中心今年次季租金，按季分別下跌1.7%及0.8%，跌幅已放緩，反映零售商舖租金再跌空間不多，意味商用物業市場需求有回升之早期迹象。第一太平戴維斯亞太研究及顧問諮詢部主管盛世民表示，亞太地區在抗擊疫情方面表現參差不齊，對於地產投資者而言，是投資機遇，但進程比之前預期慢，加上中美關係緊張，故成交量亦有所下跌。