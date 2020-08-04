匯豐3.25億購葵涌凍倉

土地註冊處顯示，葵涌葵豐街47號至51號全幢凍倉，上月以3.25億元售出，物業總樓面約65,062方呎，呎價約4995元。買家以HSBC LIFE （PROPERTY） LIMITED作登記，為匯豐銀行旗下子公司。原業主為安得利香港餐飲，於1977年以1,087萬元購入，持貨43年帳面獲利3.14億元，升值近29倍。

元朗舖3200萬沽 低市價四成

另有舖位業主低價沽貨。土地註冊處顯示，元朗安寧路21至35號鴻運樓地下7號舖，面積約1000方呎，上月以3200萬元售出，呎價約3.2萬元，若參考同區舖位，成交價低市價約四成。該舖現由價真棧租用，月租9萬元，租金回報約3.4厘。原業主於1970年以約26.67萬元購入，及後多次抵押物業，2012年後便有7次按揭紀錄，對上一次於今年3月向財務公司ETC Finance借貸3600萬元，比物業現時成交價還要多，若以50年前購入價計，物業現成交價帳面升值119倍。