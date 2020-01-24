天鑄車位660萬 再創全港紀錄

【明報專訊】近月持續低迷的車位市場，卻於疫市下突錄得全港新高價車位成交。何文田天鑄的車位在供不應求下，做價依然堅挺，最新有車位再刷新全港住宅車位紀錄新高。據土地註冊處資料顯示，天鑄1期1樓單號車位，上月以660萬元易手，成交價打破該屋苑今年2月、2樓單號車位以638萬元的紀錄，相隔5個月，再創全港住宅車位新高價，較舊紀錄高出22萬元或3.4%。該車位原業主去年3月以600萬元購入，持貨逾1年，帳面賺60萬元或10%。
原業主持貨逾一年帳升一成
事實上，該車位相對2018年11月一手購入價475萬元，不足2年升值約39%。但另一邊廂，承接力較弱的大型屋苑續錄蝕讓。土地註冊處資料顯示，沙田中心L1層一個雙號車位，於上月以88萬元易手，成交價較原業主於2017年7月90萬元的購入價低2萬元，意味車位3年貶值2%。
沙中車位88萬 3年貶值2%
有居屋停車場車位價明顯回落。當中粉嶺居屋欣盛苑停車場，領展於2016年賣出後，投資者再於去年初拆售，當時一個1樓車位曾於去年6月以193萬元售出，創下新界居屋車位最高紀錄。不過，該停車場近月傳出蝕讓個案，位於3樓雙號車位於上月以109萬易手，造價較去年2月購入價146萬元低37萬元，即持貨年半蝕約25%。