天鑄車位660萬 再創全港紀錄

原業主持貨逾一年帳升一成

事實上，該車位相對2018年11月一手購入價475萬元，不足2年升值約39%。但另一邊廂，承接力較弱的大型屋苑續錄蝕讓。土地註冊處資料顯示，沙田中心L1層一個雙號車位，於上月以88萬元易手，成交價較原業主於2017年7月90萬元的購入價低2萬元，意味車位3年貶值2%。

沙中車位88萬 3年貶值2%

有居屋停車場車位價明顯回落。當中粉嶺居屋欣盛苑停車場，領展於2016年賣出後，投資者再於去年初拆售，當時一個1樓車位曾於去年6月以193萬元售出，創下新界居屋車位最高紀錄。不過，該停車場近月傳出蝕讓個案，位於3樓雙號車位於上月以109萬易手，造價較去年2月購入價146萬元低37萬元，即持貨年半蝕約25%。