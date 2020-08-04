星河明居3房1160萬破頂 實呎逼2萬

都會軒2房海景戶逼千萬 今年新高

另外，美聯區域聯席董事殷勒麟表示，紅磡都會軒2座中層22室，實用面積473方呎，屬2房間隔，享海景，以980萬元成交，實呎20,718元，成交價屬屋苑今年新高。原業主2008年4月以約470萬元購入，帳面賺510萬元或約1.1倍。

藍灣半島3房戶1800萬 屋苑今年次高

小西灣藍灣半島一個3房海景樓王單位的成交價，逼近屋苑同類今年最高紀錄。中原高級分行經理李偉寧表示，藍灣半島6座高層D室，實用面積847方呎，3房間隔及工人套房，向東南望全海景，新近以1800萬元成交，實呎21,251元。

匯璽2房1298萬 逾3年微蝕離場

資料顯示，同類單位6座中層C室，實用面積848方呎，曾於今年初、本地疫情未爆發前以1860萬易手，為同類單位今年最高價，上述最新成交價屬今年同類戶次高。原業主2002年7月以645.8萬元購入，帳面獲利1154.2萬元或1.8倍。

不過，市場亦有零星蝕讓個案。南昌站匯璽新近有2房單位業主連使費計後微蝕離場。美聯分行營業經理黃永財表示， 匯璽2A座低層C室，實用面積534方呎，屬2房間隔，最新以1298萬元沽出，實呎24,307元。原業主2017年4月以1241萬元購入，持貨逾3年，帳面雖賺57萬元或4.5%，不過若連同入市稅項及雜費計，估計實際要微蝕約2萬元離場。