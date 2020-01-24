帝御折實均呎1.4萬加推123伙 折實296萬入場 個別單位加價6%

明報記者 林可為、謝諾文

是次帝御‧金灣加推單位維持最高6%直減折扣。恒地營業（一）部總經理林達民表示，帝御·金灣最新加推的3號價單，比2號價單加價約2％，累積則加價約3%，屬「疫情延續價」，加推單位涵蓋開放式至2房連儲物室標準戶，以及兩個花園特色戶，實用面積212至547方呎，整批折實均呎14,198元。

今批最低折實價入場單位為5座1樓15室，實用面積215方呎的開放式戶，折實價295.8萬元（折實實呎13,758元）。最貴一伙為3座11樓01室，實用面積547方呎2房連儲物室間隔，折實價逾721萬元（折實實呎13,184元）。

已開價308伙 佔項目伙數一半

值得留意，個別加推的1房戶，比首推同類戶型提價約6%，如新推的3座17樓、實用面積290方呎06室一房戶，折實價439.92萬元、折實實呎15,170元，比同座同層，毗鄰同類型的07室折實價414.44萬元、折實實呎14,291元調高約6%。連同首輪沽清的185伙。項目目前已有308伙開價，佔該期單位總數611伙一半。

恒地地產策劃（一）部總經理余惠偉指，帝御‧金灣住客會所範圍內，特意保育3棵約6層樓高的大樹，會所室內面積約2.6萬方呎，以遊艇會作設計主調。

高爾夫‧御苑5720萬沽一幢洋房

新盤市場昨錄得兩宗大額成交，涉資逾9200萬元，恒地營業（二）部總經理韓家輝指，集團旗下粉嶺高爾夫‧御苑，最新透過招標售出A3號洋房，實用面積2621方呎連花園，成交價5270萬元，實呎2.01萬元。韓續指，項目7月至今累售10幢洋房，套現逾5.1億元。另大角嘴利奧坊‧曦岸亦上載新銷售安排，周五發售12伙。

御海灣一房實呎2.36萬 貴絕屯門

新地（0016）屯門掃管笏星堤，透過招標以3952萬元（連雙車位），售出6座11樓B室特色戶，實用面積2219方呎連平台和天台，實呎1.78萬元，買家獲1200日特長成交期（逾3年），但如於360日完成交易可獲2%現金回贈，另亦可提早入住。

此外，新地同系屯門御海灣昨日以699.64萬元，售出2座15樓G室，屬實用面積297方呎一房戶，實呎23,556元，料創屯門一手分層標準戶的最高呎價紀錄。