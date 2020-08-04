湯文亮：美國的「巧取」「豪奪」

大家現在講起日本迷失30年，大多數會用「廣場協議」，美國逼日圓升值，本土物業價格大幅上升，日本國民欠債率急升，出口大幅下降，最後令日本迷失30年。其實，我認為日本人是貪勝不知輸，日本人沒有利用日圓及日本不動產升值的優勢，賣走部分日本不動產，買入海外物業，以藏富於外作為保險，雖然日本人當時有買入不少海外物業，包括紐約洛克菲勒中心，但日本人沒有付清樓價，物業由美資財團做高成數按揭，當日本出口下降，國民收入減少，而當時利息是相當高，日本業主捱不住，最後不少資產要低價售回美國人，包括洛克菲勒中心，一來一回，日本人輸得很慘，但當時美國是巧取，日本人輸得慘但亦輸得心服口服。

封殺Tik Tok 恐弄巧反拙

有了日本人的教訓，不少外國人，包括內地人和香港人在美國買物業，在盡可能的情况下都唔會問美國銀行借錢，但並不代表美國沒有辦法，美國可以通過制裁，凍結那些人資產，就算對簿公堂，最後都是被制裁的人願意賠錢了事，這些事已經不知發生過多少次，但受害人不想得罪美國，不會披露有關情况，但就唔會在美國投資，或者會full paid買一兩個單位，就算資產被凍結，都不會欠下一身債，這是一般人現在投資美國的策略，現在有了「人權法」與「香港自治法」，美國的制裁行動更加容易執行，更加少人夠膽投資在美國。

Tik Tok本來給予美國一個平反不良訊息的機會，只要美國接納Tik Tok，代表美國可以接納任何人，大家可以放心在美國投資，但特朗普可能太心急選情，連巧取都不做，一於豪奪，以為封殺Tik Tok就可以增加民望，但事實上則相反，不少美國年輕人對封殺行動不滿意，這點可能出乎特朗普意料之外，姑勿論如何，現在投資美國，一定要慎防巧取豪奪。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]