劉思明：半掛車股起動 中集車輛小注

人行延長規範金融機構資產管理業務的過渡期1年至2021年底，有助緩解金融機構的壓力，內地A股昨天相當強勢，滬深300指數升1.62%；北斗系統概念熱炒，軍工、衞星、芯片等主題受捧，創業板指數大漲2.63%，科創板50指數更大漲7%。事實上，本港上市的科技股不差，恒生科技股指數升近2％，只不過香港本地股受壓，匯控（0005）、恒生（0011）中午公布業績後股價跌幅擴大，連同本地地產股、大型內房、石油等捱沽，拖累恒指國指表現。

前景黯淡 匯控繼續受壓

匯控次季列帳稅前盈利10.89億元美元，按年跌八成，遜預期跌六成；預期信貸損失大增6倍至38.32億美元，大幅高於預期的26.64億美元。6月底股東權益回報降至2.4%，相比3月底的4.4%。面對全球新型冠狀病毒疫情未受控，加上捲入中美政治漩渦，集團業務及前景墮入深淵未見底，儘管潛在重組或出售歐美業務可成催化劑，但在當下環境都舉步維艱，難以扭轉股價頹勢。至於匯控旗下恒生，上半年少賺三成差過預期，而繼第一季減派息後，第二季進一步減派息，上半年合共派1.9元，按年減少三成，減幅與每股盈利跌幅相若，在前景黯然及減派息，將繼續對股價構成壓力。

本地股短線缺乏亮點也難有起色，市場放眼「以國內大循環為主體」的發展，圍繞擴大內需、新基建等主題炒作。除新經濟走強，水泥、新能源、重型機械繼續有炒作，與基建投資、環保政策等密切相關的半掛車市場，也可受惠，全球半掛車龍頭中集車輛（1839）可以留意。

中集車輛屬全球半掛車龍頭

半掛車是指重型運輸車的車廂部分，本身無動力，靠車頭拉動行駛。近年，半掛車在專業運輸發展愈來愈受到重視，由貨運的集裝箱骨架車，逐步衍生專用細分車型，如運輸化工的罐式半掛車、冷藏食品的冷藏半掛車、城市渣土、混凝土攪拌車上裝及整車等，對應市場不同需求。

創業板上市料成催化劑

中集車輛的半掛車銷量全球第一，中國以外，亦銷往北美、歐洲及其他地區，去年北美銷售佔兩成半。中美貿易摩擦後，令集團於北美市場的收入去年出現倒退。不過，公司陸續建設與升級北美、歐洲的生產線，配合產品的模塊化設計，將模塊部件出口海外代替整車出口，形成當地製造模式，減少貿易摩擦帶來的影響。

此外，中集車輛申請深交所創業板上市已獲受理，下一步有待相關監管機構批准，有望成為催化劑。股價方面，7月以來，中集車輛交投轉旺，上月中在高位整固，昨天異動向上突破，且看短線是否小回於7元附近小注，短線設低收6.7元止蝕。

[劉思明 還看今朝]