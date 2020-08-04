趙海珠：美元技術反彈 長線走弱不變

未來12月或再下跌逾5%

美國總統特朗普上周突然提出押後11月份總統大選，不過好快被共和黨反對，令投資者對美元信心再度減弱；不過美元經歷連續多日下跌後，上周五（7月31日）出現反彈，技術上美元已屆超賣水平，短線或有機會終止跌勢並整固。但如我們上周提及，美元與其他貨幣的相對利率差異、美國相對其他國家的經濟增長速度，以及疫情受控進度等都相對較慢，預料美元長線繼續疲弱的走勢不變，我們預料美匯指數在未來12個月或有機會再下跌逾5%。

英鎊超買 澳元或回吐

本周澳洲儲備銀行及英倫銀行均會舉行議息會議，市場普遍預料英倫銀行在政策上將會維持不變；英鎊對美元已經連升11個交易日，上周五一度升至高位1.3170，不過技術上英鎊呈現超買，當地疫情略為反覆以及脫歐貿易談判仍未解決，都為貨幣走勢帶來不確定。我們預期匯價在美元再度走弱前或會整固回落至1.28水平，中長線隨着美元走軟，英鎊或有力挑戰1.32阻力。至於澳洲儲備銀行相對樂觀，當地數據轉弱，而維多利亞的疫情嚴重並需要宵禁，都對貨幣帶來一定壓力，我們預料澳元兌美元短線或有機會回吐至70美仙以下。

渣打銀行財富管理高級投資顧問

[趙海珠 匯市前瞻]