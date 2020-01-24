金曹：中央推動「內循環」 消費股ETF跑贏

過去1個月只有14成分股升

期權倉位分析，22日休斯敦總領事館事件反映7月活躍CALL PUT區間是24,600至25,600點、8月則是23,900至26,800點，當時未見太恐慌，結果7月30日結算價24,967點，明顯高於24,600點、但低於25,000大關，表示好友盡力托高7月，結算之後期指立刻打穿24,600點，變成8月的阻力位。周一踏入8月，活躍期權PUT只是由23,600點稍為推低到23400點、CALL則大幅由26,800推低到25,600點。盤路顯示8月偏淡，但未算太驚慌，如果跌到23,400可能是買入的機會，如能反彈到23,600及25,600的中位數24,600點企穩兩、三日，才能解除下跌趨勢。當然活躍期權區每天變化，要留意最近兩三天的變化和趨勢，特別是較活躍的24,000點PUT最高成交價，現時約470點，推算23,500點應有支持，8月結算應可高於23,500點。假如24,000點PUT高於500點，或最活躍PUT明顯調低，則8月結算仍有機會低於23,500點。 筆者7月見美國限時封閉中國駐休斯敦領事館，恒指跌穿25,400點時建議做8月淡倉，當時26,800點Short Call仍有140點期權金，接金10萬元，現時期權金只有40點，10萬元獲利5000元，恒指收市高於25,200點可以平倉套利，現時估計成功食盡所有期權金，8月回報7000元，或7%，相當滿意。

「內循環」旨在發揮14億人口市場

最近熱門投資概念是「內循環」，最初聽到以為是「閉關鎖國」，但其實是盡量發揮中國14億人口龐大市場規模優勢的策略。估計會有政策將內地生產鏈及內地消費搞活，以內需及消費輔以新基建如芯片製造、5G基站、城軌車、智慧城市等等拉動GDP，而且歡迎外資加入，最近的例子啤酒及奶類銷售增長，以及美國電動車廠Tesla在上海設廠後銷情及產量上升。金融方面，內地公司IPO偏向在A股H股上市，拉動金融產業，減少在美上市迴避被美國無理制裁的風險。

如對「內循環」受惠股無把握或想分散投資，可參考Global X中國消費龍頭品牌指數ETF（2806），此基金投資受惠於中國高端化消費的公司，包括中、港、美國上市股份，以獲得高增長潛力。權重股包括五糧液、貴州矛台、新東方教育、中國中免、百勝中國、銀河娛樂（0027）、創科（0669）及蒙牛（2319）等等。2806最近一個月上升11.4%大幅跑贏恒指。

[金曹 期權制勝]