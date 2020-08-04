陳茂峰：美國新型網上券商助長炒風

美國的《國防生產法》是在1950年韓戰時成立的法案，授權總統在國家安全的前提下，可以要求甚至命令企業配合國家需要生產指定商品。今年3月底時，美國新冠肺炎疫情嚴重，特朗普總統就曾經以此法例要求通用汽車、3M等企業生產呼吸器。今次貸款給柯達公司，還款期長達25年，對柯達來說是很意外的禮物。柯達這家美國百年老店（1881年成立），曾經是攝影產品的權威。市場佔有率曾高達75%，遠遠拋離競爭對手。柯達自1930年便是道指成分股，直至2004年4月被除名。柯達在2012年申請破產保護令，之後變賣知識產權及多個業務，重組成為專注區塊鏈的科技公司。但公司已經大不如前，之後公司股價一直下跌，成交稀疏，光芒不再。

大眾以為柯達是攝影數碼化的犧牲品，但其實柯達早在1975年已經發明了數碼相機，不過公司管理層認為推出數碼產品會打擊現有業務，把相關研發束之高閣，錯失先機。柯達的故事，是經濟學家熊彼得（Joseph Schumpeter）所說的創造性破壞（creative destruction）的典型反面教材。

一隻股票一天轉手12次極誇張

柯達在7月24日收市價才2.10美元，公司市值9184萬美元，淪為蚊型股。27至29日那三天，股價三級跳，29日收33.20美元（當天最高價60美元）；公司市值跳至14.5億美元。成交量從24日的7萬多股急增至29日的2.76億股，是流通股數的12倍有多。24日的成交額才15.8萬美元，29日卻高達91.6億美元。一隻股票一天轉手12次，相信也是世界紀錄吧！根據美國財經媒體Robintrack的統計，29日當天，網上證券公司羅賓漢（Robinhood）有6萬多客戶在炒柯達股份，相信是炒買柯達的主力。羅賓漢公司是新型網上證券公司，客戶可以買賣股票、期貨、期權、ETF及加密貨幣，不但買賣免佣，投資金額還可以低到1美元。羅賓漢客戶多是年輕人，平均年齡25歲，擁有大群大學生客戶。估計羅賓漢活躍客戶高達1000萬人，客戶投資資產總額有500億美元，即平均每個客戶戶口總值只5000美元。

羅賓漢這類新網上券商，軟體功能多、可跨平台操作，信息豐富、交易方便，大受年輕人歡迎。網上討論區很容易成為炒作平台，一呼百應。這個現象，在1998至2000年科網狂潮見過。當年教訓，似乎又重現。美經濟低迷，股市卻升勢未止，網商平台虛擬社群，對這股炒風作用究竟多大，還沒有人研究。但前車之鑑，小心股市泡沫又在虛擬社群中醞釀。

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[陳茂峰博士 峰哥EQ]